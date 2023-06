Obsidian Entertainment feiert 20-jähriges Jubiläum mit einem Dokumentarfilm

HQ

Am Tag nach der Enthüllung von Avowed, dem 12. Juni, wurde Obsidian Entertainment 20 Jahre alt. Es wurde am 12. Juni 2003 gegründet und verwöhnt uns seitdem hauptsächlich mit großartigen RPGs, wie Neverwinter Nights 2, Fallout: New Vegas, South Park: The Stick of Truth, Pillars of Eternity, The Outer Worlds und zuletzt Pentiment.

Um zu feiern, dass es 20 Jahre her ist, dass "fünf Spieleentwickler zusammenkamen, um etwas Neues zu entwickeln", hat das Studio jetzt die erste Episode einer mehrteiligen Serie veröffentlicht, die die Geschichte eines wirklich interessanten Entwicklers erzählt. Schau es dir unten an.