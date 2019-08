Obsidian Entertainment beschäftigt aktuell 200 Mitarbeiter

Obsidian Entertainment gehört seit letztem Jahr zu den Xbox Game Studios, das Kollektiv bietet dem Entwickler finanzielle Sicherheit für ihre tollen Rollenspiele. Von verschiedenen Quellen haben wir erfahren, dass die First-Party-Teams viele Freiheiten in der Produktion interaktiver Unterhaltung genießen, Microsoft stellt deshalb finanzielle Mittel zur Verfügung, mit denen die Studios expandieren und neues Personal anwerben können. An dieser Front scheint Obsidian in vollem Gange zu sein.

Auf ihrem LinkedIn-Profil schreibt das Studio stolz, dass sie einen weiteren Meilenstein in puncto Unternehmensgröße erreicht hätten. Mittlerweile seien 200 Mitarbeiter beim kalifonischen Team beschäftigt, allerdings sind nur 30 davon seit der Übernahme von Microsoft dazugekommen - von einem sprunghaften Wachstum des Teams kann man also nicht sprechen. Eine wahrscheinlichere Erklärung finden wir in der bevorstehenden Veröffentlichung ihres nächsten Spiels, The Outer Worlds, das am 25. Oktober für Xbox One, PC, Playstation 4 und Nintendo Switch erscheint. Die Nicht-Exklusivität liegt übrigens daran, dass Publisher Private Division den Vertriebs-Deal vor der Übernahme von Microsoft unterzeichnete.