Obsidian bestätigt Arbeiten an Grounded

Die erste große Enthüllung von Obsidian Entertainment als Teil der Xbox Game Studio ist sprichwörtlich ein klitzekleines Experiment namens Grounded. Nachdem der Entwickler erst vor wenigen Wochen mit der Sci-Fi-Seifenoper The Outer Worlds die Sterne erkundet hat, haben sie sich offenbar nach einer geerdeteren Erfahrung gesehnt und heute Abend auf der X019 ein brandneues Survival-Spiel vorgestellt, das uns auf Größe eines Insekts schrumpft. Wir versuchen in dieser neuen Form in einer feindlichen Welt zu überleben, wie uns ein erster Trailer illustriert. Grounded wird im Frühjahr nächsten Jahres in der Game-Preview-Phase von Xbox starten und soll in erster Linie durch das Feedback der Community vorangetrieben werden. Premiere feiert der Titel im Xbox Game Pass für PC und Konsole.

You watching Werben