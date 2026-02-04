Obsidian-Behauptungen The Outer Worlds 2 und Avowed erfüllten die Verkaufserwartungen nicht

HQ

Während 2026 in gewisser Weise das Jahr von Playground Games ist, da der britische Entwickler voraussichtlich sowohl Forza Horizon 6 als auch Fable veröffentlichen wird, drehte sich 2025 ganz um Obsidian. Der kalifornische Entwickler begann das Jahr mit Avowed, stellte dann im Sommer Grounded 2 in einem Early-Access-Format heraus und schloss das Jahr mit The Outer Worlds 2 ab. Da nun einige Monate seit dem Release jedes Spiels vergangen sind, wurde enthüllt, wie sich diese Spiele entwickelt haben.

In einem Interview mit Bloomberg erklärte Obsidian-Chef Feargus Urquhart, dass sowohl Avowed als auch The Outer Worlds 2 die von Microsoft gesetzten Verkaufserwartungen nicht erfüllten. Der Entwickler äußert vollständig: "Sie sind keine Katastrophen. Ich werde nicht sagen, dass das ein Schlag in die Zähne war. Es war eher so: 'Das ist echt mies. Was lernen wir?' "

Urquhart fügt dann noch etwas mehr zu dieser Situation hinzu und wie sie Obsidian dazu veranlasst hat, seinen Produktionsplan und Zeitplan neu zu überdenken, da sowohl Avowed als auch The Outer Worlds 2 etwa sechs Jahre in Anspruch nahmen. Das Studio beabsichtigt, dies auf etwa drei oder vier Jahre pro Titel zu reduzieren.

Es ist jedoch nicht alles Düsterheit, denn Obsidian merkt an, dass Grounded 2 im Sommer ein ziemlich großer Erfolg war und einfach als "großer Hit" bezeichnet wird. Das Projekt galt auch als besseres Beispiel dafür, wie man Videospiele entwickelt, da es erst 2023 wirklich Gestalt nahm, als Eidos Interactive die Idee vorstellte, während sie nach Outsourcing-Aufträgen suchten. Dies führte zu einem Spiel, das größtenteils außerhalb des Hauses produziert wurde, wobei nur wenige leitende Mitarbeiter das Projekt beaufsichtigten, das vom kanadischen Entwickler in Montreal gebaut wurde.

Bedeuten all diese Erkenntnisse, dass Obsidian reduziert wird? Offenbar nicht, denn das Interview endet mit der Erklärung, dass Obsidian weiterhin The Outer Worlds 2 und Grounded 2 unterstützen wird und in den nächsten Jahren auch "Projekte groß und klein" machen wird.