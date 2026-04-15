Obsidian-Aktien aktualisiert Grounded 2 Roadmap jetzt, da Beat the Heat Update angekommen ist

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Die Geschichte von Obisidans Grounded-Spielen ist bewundernswert, da der Entwickler jedes Projekt in einem Early-Access/Game Preview-Format vorgestellt und anschließend das umfassendere Erlebnis stetig aufgebaut hat, während er auf das Feedback und die Gedanken der Community gehört hat. Zu diesem Zweck wurde Grounded zu einem äußerst populären und gefeierten Titel dazu, während Grounded 2 diesem Beispiel folgt und sich im Rahmen seiner fortlaufenden Earle-Access-Reise kontinuierlich verbessert.

Kürzlich ist das Beat the Heat-Update für Grounded 2 erschienen und bringt eine Menge frischer Inhalte, darunter den Schwarzen Ameisenhügel, einen Boss im Echsenpark, neue Rüstungen und Waffen, viele Verbesserungen und vieles mehr. Da das jetzt im Spiel verfügbar ist, interessiert euch vielleicht, was als Nächstes für Grounded 2 kommt?

Obsidian hat eine aktualisierte Roadmap für das Spiel veröffentlicht, die zeigt, was wir vom nächsten Update und vom Rest des Jahres erwarten können. Zum einen steht das Summer Update als nächstes dran, das Steam Deck Crossplay, Schwimmen 2.0, Seilrutschen, Wasserkreaturen und -ausrüstung, zusätzliche neue Ausrüstung und Omni-Tool-Freischaltungen, Wasserbasen und mehr bringt.

Darüber hinaus gelten die übrigen versprochenen Ergänzungen des Spiels einfach als Teil der "Zukunftspläne", darunter aktive Mutationen 2.0, neue Buggys, neue Kreaturen, Kolosse und Parkbosse, frische Waffen, Omni-Tool-Freischaltungen, Rüstungen und Archetypen, mehr Baumaterialien und sogar eine große Lokalisierungsoffensive.

Das kannst du alles in der neuesten Grounded 2 Roadmap unten sehen.