Obsessions Inde Navarrette zeigt, dass sie eine echte Gamerin ist, mit Reaktionen auf seltene Exemplare von Modern Warfare 2

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Bevor sie das Filmpublikum weltweit mit ihrer Darstellung von Nikki Freeman (und der wahnsinnigen Wunschkreation, die oft als "Freaky Nikki" bezeichnet wird) begeisterte, zerstörte Obsessions Inde Navarrette als Streamerin und war zugleich Schauspielerin Lobbys in Call of Duty. Navarrette ist vielleicht noch nicht in die Welt von Twitch zurückgekehrt, aber sie ist im Herzen eindeutig immer noch eine Gamerin, wie ihre Reaktion auf eine seltene Kopie von Call of Duty: Modern Warfare 2 beweist.

Millionen von Exemplaren des Shooters von 2009 wurden verkauft, aber nur wenige davon wurden in makellosem Zustand erhalten. Der, der Navarrette geschenkt wurde (wie von Fanatics Collect gezeigt), kam sogar mit einem Kunststoffschutz versiegelt, um seine Qualität zu gewährleisten. Navarrettes Augen leuchten auf, als sie das Spiel sieht und sofort erkennt, dass es eine Originalkopie von 2009 ist.

Der Fan, der es ihr geschenkt hat, hat ihr erzählt, dass ein ähnliches Exemplar online für 1000 Dollar verkauft wurde, aber Navarrette plant nicht, ihr Geschenk bald loszuwerden. Es wird seinen Zustand behalten und steht auf ihrem Regal.

Auch wenn es wie der Beginn eines neuen Zeitalters der "Sammler" aussieht, wenn jemand nach einer makellosen Kopie eines fast 20 Jahre alten Spiels verrückt wird, tauschen Menschen seit Jahrzehnten seltenere Spiele gegen größere Geldsummen. Navarrettes virale Reaktion könnte dazu führen, dass mehr Menschen auf seltene Spiele aufmerksam werden, aber du solltest dir dadurch nicht mehr Sorgen um Scalping und explodierende Preise machen müssen als sonst.