Obsession Star Inde Navarette "wäre" daran interessiert, in einem Marvel-Film mitzuwirken

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Im Moment gibt es vielleicht weniger große aufstrebende Stars in der Welt von Film und Fernsehen als bei Inde Navarette. Die Obsession-Schauspielerin ist dank ihrer Rolle in dem Horrorfilm über Nacht zu einer weltweiten Sensation geworden, viele sind nun neugierig, wo sie als Nächstes auftauchen wird.

Zu diesem Zweck wurde Navarette im Gespräch mit Nylon gefragt, ob sie jemals darüber nachdenken würde, einen Marvel-Film zu machen, worauf sie antwortete: "Ich würde es tun." Das bestätigt bei weitem, dass Navarette eine Marvel-Rolle in Aussicht hat, aber der Bericht behauptet auch, dass sie kürzlich einige Regisseure getroffen habe, darunter Jake Schreier. der kürzlich für die Regie von Thunderbolts* bekannt ist und außerdem den großen Live-Action-X-Men-Film des Marvel Cinematic Universe inszenieren wird. Könnte Navarette also vielleicht dem Mutantenteam beitreten?

Ansonsten wurde sie auch gefragt, ob sie ins Horror-Genre zurückkehren würde, worauf Navarette erklärte: "Ich würde sehr gerne." Was sie hofft, bleibt bestehen, ist, dass Obsession keine Fortsetzung bekommt, denn "Ich finde, das Schöne daran ist, dass es keine Fortsetzung gibt. Ich fände es cool, wenn Curry die Anthologieserie machen würde, von der er gesprochen hat, bei der jeder Wunsch ein anderer Wunsch ist. Dann könnte ich zusehen und keine Angst bekommen."

Was würden Sie gerne sehen, dass Navarette später die Hauptrolle spielt?