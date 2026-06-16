Obsession Regisseur will nicht direkt in eine Fortsetzung springen

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Curry Barker, einer von zwei jungen Filmemachern, die Hollywood diesen Frühling im Sturm eroberten, hat derzeit viele Augen auf sich. Nachdem er einen der profitabelsten Filme aller Zeiten gemacht hat, bombardieren die Studios sein Handy mit Filmanfragen, wobei ein Studio 10 Millionen Dollar anbietet, damit Barker buchstäblich jeden beliebigen Film machen kann.

Die Tür steht Barker offen, um seine nächsten Schritte zu wählen. Sein nächster Film, Anything But Ghosts, wurde bereits gedreht, und er schreibt außerdem ein Reboot von Texas Chainsaw Massacre für A24. Danach wird er weiterziehen, aber als der Hollywood Reporter ihn fragte, was er als Nächstes machen wolle, sagte Barker, das sei die große Frage.

"Will ich einen IP-Film machen? Oder möchte ich mein Original machen? Ich habe eine Idee für mein Original, aber ich habe auch so viele Ideen für Chainsaw. Ich habe viel zu wiegen, und daher kommt der Stress wirklich. Ich weiß nicht, was ich als Nächstes tun soll", sagte Barker.

Wenn es aber etwas gibt, das gerade definitiv nicht passiert, dann ist es eine Obsession Fortsetzung. "Ich will nicht direkt in Obsession 2 einsteigen. Ich habe so eine coole Idee dafür, dass ich es nicht verraten werde. Ich sage nicht, dass es in fünf, sechs Jahren sein muss. Aber ich glaube, die Leute wären genauso begeistert, wenn es ein bisschen später kommen würde", erklärte Barker.

In anderen Interviews hat Barker gesagt, er würde gerne die Idee erforschen, dass die One Wish Willow für andere Menschen arbeitet, und wie sie Leben zum Besseren oder (wahrscheinlich) zum Schlechten verändern könnte. Obsession 2 wird wahrscheinlich nicht exakt wie der erste Film folgen, wenn man bedenkt, was am Ende passiert, aber wir wissen, dass in Barkers Nachfolger das Ende von Obsession erwähnt wird.