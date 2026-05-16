Obsession könnte der nächste große Überraschungshit des Horrors sein

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Curry Barkers neuer Film Obsession scheint an den Kinokassen sehr gut gestartet zu sein. Berichten zufolge hat der Horrorfilm während seiner Vorpremieren und frühen Vorführungen 2,6 Millionen Dollar eingenommen, was ein eindeutig vielversprechender Anfang für einen kleineren Genrefilm ohne die Unterstützung eines riesigen Blockbusters ist.

Der Film wird als übernatürliche Horrorgeschichte beschrieben über einen jungen Mann, dessen Wunsch nach seiner Schwärmerei tatsächlich in Erfüllung geht – alles andere als romantische Folgen. Mit anderen Worten, es klingt nach einem ziemlich klassischen "Sei vorsichtig, was du dir wünschst"-Grundidee, aber mit deutlich dunkleren und düstereren Kanten als diese Art von Geschichte sonst üblich ist.

Es bleibt abzuwarten, ob Obsession das Interesse über das Eröffnungswochenende aufrechterhalten kann, aber bisher sieht es so aus, als wären die Zuschauer neugierig auf eine weitere dunkle kleine Horrorüberraschung.

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