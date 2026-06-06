Obsession Artdirector sagt, sie habe mit einem 250-Millionen-Dollar-Hit nur 6.700 Dollar verdient

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Artdirector Sally Choi, die an dem Blumhouse-Hit Obsession mitarbeitete, hat die Vergütung kritisiert, die sie für ihre Arbeit an dem Film erhalten hat. Laut World of Reel schrieb Choi Berichten zufolge auf Instagram, dass sie 300 Dollar pro Tag erhielt, was nach Steuern 6.741 Dollar für 20 Arbeitstage ergab, ohne Kilometererstattung.

Das Ganze hat Aufmerksamkeit erregt, weil laut Berichten Obsession für etwa 7,1 Millionen Kronen hergestellt wurde, aber weltweit weltweit voraussichtlich über 250 Millionen Dollar einspielt, also etwa 2,4 Milliarden Kronen. Choi schreibt auf Instagram, dass sie es bereut, die Produktion nicht mehr gefordert zu haben, bevor sie den Job angenommen hat.

"Ich ärgere mich jeden einzelnen Tag dafür, dass ich diese Produktion nicht umgedreht habe. Ich wurde ermutigt, es nicht zu tun, und ich habe naiv zugehört."

Es ist eine weitere Erinnerung an das seltsame Ungleichgewicht in der Filmindustrie, wo eine extrem niedrigbudgetierte Produktion ein riesiger finanzieller Erfolg werden kann – während viele der Hintergrund bereits ihre feste Vergütung erhalten haben und nicht am Vorteil profitieren können, wenn der Film plötzlich explodiert.

Für Sally Choi ist es jedoch fraglich, ob es eine besonders kluge Entscheidung ist, sich auf diese Weise zu beschweren. Das Ganze stinkt nach verbrannten Brücken.