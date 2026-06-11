Du hast sicher inzwischen von Obsession gehört. Vielleicht hast du es auch gesehen. Der Mundpropaganda-Effekt auf diesen Film ist wie kein anderer, den wir seit Jahren gesehen haben, und verwandelt das, was das moderne Hollywood als ein minimales Budget von 750.000 Dollar bezeichnen würde, in einen 220-Millionen-Dollar+-Hit. Das passiert nicht jeden Tag, aber ist die Beziehung des Publikums Obsession mit Obsession aus echter Liebe zum Film entstanden, oder geht es nur darum, den "verrückten Freundinnen"-Film zu sehen, den man auf Twitter gesehen hat? Zum Glück ist es Ersteres, auch wenn es online noch viele Leute gibt, die den Film sehen und denken, Nikki sei diejenige, vor der man Angst haben muss, obwohl sie von einem Typen gefangen war, der zu ängstlich war, sie einzuladen.

Die Prämisse von Obsession führt uns in eine Kleinstadt, in der Bear (Michael Johnston) kurz davor steht, seiner Schwärmerei Nikki (Inde Navarette) zu sagen, wie er für sie empfindet, sich dann aber zurückzieht. Nachdem er einen seltsamen Laden besucht hat, der "Ein-Wunsch-Weiden" verkauft – ein Gegenstand, der dir einen Wunsch erfüllen kann, wenn du ihn zerbrichst, wünscht sich Bear, dass Nikki ihn mehr liebt als jeden anderen auf der Welt. Dieser Wunsch funktioniert, und was folgt, ist eine Stunde und neunundvierzig Minuten Terror, ausgelöst durch jemanden, der so von der Vorstellung einer Person fasziniert ist, dass er nie ertragen konnte, ob die echte Version ihn gemocht hätte.

Inde Navarette ist der Schlüssel zu diesem Film. Ihre Darstellung der Wunschversion von Nikki und der echten Nikki ist schlichtweg unglaublich. Die Art, wie sie Gefühle zeigt, ihre Bewegungen, die leichten Veränderungen in ihrer Stimme. Wir können das Drehbuch und die Regie so viel loben, wie wir wollen, aber ohne Navarette fällt der ganze Film auseinander. Sie ist wirklich so gut, und obwohl ihre Gesichtsausdrücke seit der Premiere des Films im Internet zu sehen sind, muss man den ganzen Film sehen, um zu erkennen, wie beeindruckend sie ist. So furchteinflößend sie auch sympathisch ist, Nikki ist genau die Art von Horrorfigur, über die wir noch jahrelang sprechen werden. Ich habe viel darüber gesprochen, dass Navarette nach dieser Rolle zur Scream Queen wird, aber ich hoffe, dass sie die Chance bekommt, viel mehr als nur das Horror-Genre zu erkunden, denn es ist klar, dass sie das Potenzial hat, alles, was sie spielt, zu definieren, wenn sie die Bildschirmzeit bekommt.

Du hast wahrscheinlich schon das Lob für Navarette gehört, aber ich finde auch, dass es sich lohnt, Johnston als Bear hervorzuheben. Auch Barker verdient hier viel Lob, dafür, wie gut der Film dafür sorgt, dass wir unseren "Protagonisten" hassen und von Anfang an wissen, was für ein Typ er ist. Bear ist ein typischer "netter Kerl", ein Mann, der nicht viel anbietet, außer der Vorstellung, dass er der beste Freund aller Zeiten für ein Mädchen wäre, das ihn gut behandelt. Die toxische Denkweise, die dadurch entsteht, die Art, wie er sich selbst und seinen Wert an sein Ideal von Nikki klammert, wird von Johnston brillant dargestellt. Schon vor dem Wunsch, bevor wir Nikki zum ersten Mal treffen, wissen wir genau, wo Bears Prioritäten liegen. Nachdem seine Katze in den ersten Minuten des Films gestorben ist, sieht man ihn weinend auf seinem Bett. Nicht wegen der Katze, sondern darüber, dass Nikki ihn nicht einfach mag. Sein Verlangen ist nachvollziehbar, aber sein Verhalten und seine Denkweise sind erbärmlich. Bear lebt in einer Welt, in der er will, dass ihm alles auf den Schoß fällt, ohne große Anstrengung. Seine Freunde sagen ihm, er solle mit Nikki flirten, nur damit er die Idee als dumm abtut. Er ist ein Traumjäger, der seine Füße mit Zement an den Boden gebunden hat. Es ist ein Wunder, dass seine andere Freundin Sarah (Megan Lawless) ihn überhaupt mag.

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Im Vergleich zu dem anderen viralen Horrorfilm der aktuellen Zeit, Backrooms, ist Obsession bei weitem nicht so gut darin, während seiner gesamten Laufzeit ein konstantes Maß an Schrecken zu erzeugen. Während Backrooms selbst im künstlichen Licht des Büros beängstigend sein können, braucht Obsession die Dunkelheit, um dich zum Zusammenzucken zu bringen, aber sie nutzt sie unglaublich gut. Das fehlende Licht um Nikki herum, als sie sich zum ersten Mal verwandelt hat, das Funkeln in den schwarzen Lächern ihrer Augen, als würde etwas anderes versuchen, herauszukommen – all das wird optimal genutzt, um dich im Dunkeln zu lassen, womit wir es hier zu tun haben. Es könnte ein Geist, ein Dämon sein, aber in Wirklichkeit ist es genau die Version von Nikki Bear, die er angeblich wollte, mit dem Original tief darin gefangen. Es ist ein schreckliches Konzept, mit dem man umgehen muss, noch schlimmer durch Bears Weigerung, seine Verantwortung in der Hölle zu übernehmen, die er für jemanden verursacht hat, den er angeblich liebt.

Obsession ist eine düstere Interpretation moderner Liebe. Es kann Spaß machen, über einige der Dinge zu lachen, die die besessene Nikki tut, indem sie auf deine Freundin zeigt und sagt: "Das passt so zu dir", aber Barker meint nie, dass das Endergebnis wie ein großer Witz wirkt. Er vertraut darauf, dass du weißt, dass Bear in dieser Geschichte keineswegs das Opfer ist. Er lebt in der Hölle, die er erschaffen hat, einer, in der er Nikki gezwungen hat, mit ihm zu sein, als Zuschauer in ihrem eigenen Körper. Es ist ein unglaublich düsteres Thema, in das man eintauchen kann, und eines, das garantiert einen bleibenden Eindruck hinterlässt, der Sie vielleicht zum Nachdenken bringt, wenn Sie das nächste Mal eine Dating-App starten.