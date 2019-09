Obra Dinn ist bald auf PS4, Xbox One und Nintendo Switch zurück

Lucas Pope hat bereits deutlich gemacht, dass er sein interessantes Adventure Return of the Obra Dinn auf die Konsolen bringen möchte, diesen Wunsch wird er sich nun erfüllen. Während der heutigen Direct-Übertragung teilte Nintendo mit, dass das Game später im Herbst auf der Switch erhältlich sein wird. Bald darauf konnte Pope auf Twitter bestätigen, dass der Titel ungefähr zur gleichen Zeit auch auf Playstation 4 und Xbox One erhältlich sein wird. Auf dem PC begeisterte uns diese Indie-Perle letztes Jahr ganz entscheidend, Fans von narrativen Erfahrungen dürfen das bald selbst erleben - auf allen aktuellen Konsolen.