Oblivion Remastered-Mod Skyblivion gibt Fahrplan für die Veröffentlichung 2025

Die Modding-Community für The Elder Scrolls V: Skyrim ist bis heute lebendig und wohlauf, und die Fans lassen sich ständig unglaubliche neue Projekte einfallen. Eines, auf das wir schon seit einiger Zeit ein Auge geworfen haben, ist Skyblivion AKA Oblivion Remastered.

Skyblivion ist ein ehrgeiziges Projekt, das The Elder Scrolls IV: Oblivion in seiner Gesamtheit in The Elder Scrolls V: Skyrim bringt, und obwohl seit Jahren daran gearbeitet wird, wurde laut dem neuen Roadmap-Video der Mod-Macher etwa ein Drittel des Spiels neu gemastert.

Es ist unglaublich beeindruckend, dass so viel Arbeit geleistet wurde, aber wie im Video beschrieben, ist es eine Mammutaufgabe und wird eine enorme Menge an Zeit in Anspruch nehmen. 2025 ist das Veröffentlichungsdatum für Skyblivion, mit DLCs wie The Shivering Isles noch später. Da The Elder Scrolls VI jedoch noch nicht länger erscheinen wird, haben wir nur Mods, die uns in der Zwischenzeit beschäftigen.