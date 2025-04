Oblivion Remastered hat bereits über vier Millionen Spieler erreicht

HQ

Man könnte zu Recht denken, dass es eine seltsame Strategie ist, ein so heißes Spiel nicht als Remaster (was in der Praxis fast ein Remake ist) eines der beliebtesten Rollenspiele aller Zeiten einige Monate vor dem Launch- und Build-Hype anzukündigen, anstatt sich für eine Stealth-Veröffentlichung zu entscheiden.

Aber Microsoft und Bethesda war das egal. Das Spiel war im Vorfeld ausgiebig geleakt worden, so dass es für erfahrene Spieler vielleicht keine wirkliche Überraschung war, aber erst am Dienstag wurde The Elder Scrolls IV: Oblivion Remake angekündigt und veröffentlicht. Hat das also der Attraktivität des Spiels geschadet und zu weniger Spielern geführt?

Nein, es scheint jedenfalls nicht so. Über Bluesky gibt Bethesda nun bekannt, dass das Spiel bereits die Marke von vier Millionen Spielern überschritten hat. Das ist natürlich nicht dasselbe wie die Anzahl der verkauften Exemplare, da es im Game Pass enthalten ist, aber es muss trotzdem als extrem gutes Ergebnis angesehen werden, worüber sich Microsoft und Bethesda sicherlich sehr freuen. Wenn dies eine Art Versuchsballon für umfangreichere Remaster war (wobei Fallout 3 Gerüchten zufolge als nächstes kommen soll), können wir in Zukunft mit Sicherheit mehr davon erwarten.

Lesen Sie unseren Testbericht unter diesem Link, in dem wir Ihnen sagen, warum Sie auf jeden Fall so schnell wie möglich zu Cyrodiil zurückkehren sollten.