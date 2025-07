Oblivion Remastered erreicht neun Millionen Spieler in nur drei Monaten

HQ

Bethesda hat bekannt gegeben, dass The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered seit seiner Veröffentlichung am 22. April erstaunliche neun Millionen Spieler erreicht hat. Das ist eine beeindruckende Leistung, vor allem, wenn man bedenkt, dass das Spiel ziemlich plötzlich auf den Markt kam – und fast sofort an die Spitze der Verkaufscharts in den USA kletterte.

Das Remaster hat sowohl erfahrene Fans als auch frische Abenteurer in die Länder Tamriels gelockt. Trotz zahlreicher Berichte über Fehler wurde Oblivion Remastered immer wieder als herzlicher Liebesbrief an eines der beliebtesten RPGs der 2000er Jahre gelobt. Angesichts der Tatsache, dass Oblivion einen besonderen Platz in den Herzen vieler Spieler einnimmt, ist es keine Überraschung, dass sich diese neue Version wie warme Semmeln verkauft.

Der Erfolg des Spiels hat auch die Hoffnung auf weitere Remaster klassischer Bethesda-Titel neu entfacht - wobei Fallout 3 derzeit der wahrscheinlichste (und mit Spannung erwartete?) Kandidat ist.

Gehört ihr zu den neun Millionen, die nach Tamriel zurückgekehrt sind?