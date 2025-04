Oblivion Remastered bekommt einen dynamischen Hintergrund

HQ

Wie es sich für große Veröffentlichungen gehört, bringt Microsoft in der Regel Dynamic Backgrounds auf den Markt, damit Sie beim Starten Ihrer Xbox von einem ausgefallenen Bild aus einem besonders heißen Spiel begrüßt werden können. Und es besteht kein Zweifel daran, dass das gerade angekündigte - und veröffentlichte - The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered genau das ist.

Also haben sie, der Tradition treu, einen dynamischen Hintergrund zum Thema Oblivion herausgebracht, und er ist wirklich sehr, sehr hübsch, besonders wenn man einen HDR-Fernseher hat. The Verge-Redakteur Tom Warren zeigt uns, wie es über Bluesky aussieht, sehen Sie es sich unten an.

Wenn Sie es verwenden möchten, können Sie dies gerne tun, denn wie immer sind diese Hintergründe völlig kostenlos.