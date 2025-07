Oblivion Remaster-Studio entlässt 7 % der Belegschaft

HQ

Virtuos, das vor allem für seine Arbeit an Remastern wie Oblivion und Metal Gear Solid Delta: Snake Eater bekannt ist, hat angekündigt, 300 Stellen abzubauen. Dies entspricht etwa 7 % der 4.200 Mitarbeiter des Unternehmens, wobei die meisten betroffenen Stellen Berichten zufolge in den Niederlassungen in China und Frankreich angesiedelt sind.

Berichten zufolge hat sich der Erfolg von Oblivion Remastered trotz starker Verkäufe beim Start und in den folgenden Wochen nicht in nennenswerten Einnahmen für das Unternehmen niedergeschlagen. Es ist auch möglich, dass die breitere Entlassungswelle bei Microsoft einige Auswirkungen auf Virtuos als Partnerstudio hatte.

Virtuos hatte in letzter Zeit eine erhebliche Expansion vollzogen, neue Niederlassungen in Japan, der Ukraine und Malaysia eröffnet und eine stärker integrierte Entwicklungsrolle bei mehreren hochkarätigen Titeln übernommen. Seine Teams haben an großen Projekten mitgewirkt, darunter das Update 2.3 für Cyberpunk 2077. Dass das Unternehmen jetzt einen so großen Teil seiner Belegschaft entlässt, ist eine weitere ernüchternde Erinnerung daran, dass die Arbeitsplatzsicherheit in der Games-Branche immer prekärer wird - egal wie erfolgreich das Studio von außen erscheinen mag.