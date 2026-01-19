Oblivion erreicht das Unwahrscheinliche: Das erste Last-Chance-Qualifier-Team, das die Apex Legends Global Series Championship gewinnt

HQ

Obwohl die Last-Chance Qualifiers darauf ausgelegt sind, einigen Teams eine letzte Chance zu geben, sich einen Platz im Apex Legends Global Series Championship zu sichern, besteht immer die Erwartung, dass die Mannschaften, die sich durch diese Events quetschen, im größeren Event nicht zu weit kommen. Das war beim 2026er Championship überhaupt nicht der Fall.

Am Wochenende fand das wichtigste Event im Wettkampfkalender Apex Legends in Sapporo, Japan, statt, und mit vielen großen Namen anwesend schien es, als würde ein bekannter Gewinner gekrönt werden. Dies war jedoch nicht der Fall, denn das nordamerikanische LCQ Team Oblivion schaffte es gerade erst durch Group Stage und erwies sich in den späteren Teilen des Turniers als Naturgewalt.

Im Bracket Stage der Veranstaltung schien es, als hätte Oblivion sein Rennen gelaufen, nachdem es 18. von 20 im Upper Bracket Final belegt war. Nachdem sie jedoch in die Lower Bracket Final gefallen waren, fand das Team wieder zu seinem Mut, belegte den dritten Platz von 20 Teams und sicherte sich ein Ticket für die Finals. Einmal in der Finals zeigte Oblivion, dass man sich nicht anspielen lassen sollte, gewann zwei Spiele, darunter das achte und letzte Spiel, und erzielte letztlich 86 Punkte, womit es mit 75 Punkten deutlich vor dem zweitplatzierten Team Falcons lag.

Dieses Ergebnis bedeutet, dass Oblivion mit einem enormen Geldpreis von 600.000 Dollar nach Hause geht und zudem als das Team gilt, das es zu schlagen gilt, bevor die nächste Saison beginnt, die in ein paar Monaten beginnt.