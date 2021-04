Obi-Wan Kenobi: Video von einem der Sets

You're watching Werben

Disneys kommende Star-Wars-Serie Obi-Wan Kenobi dürfte aktuell eine der meisterwarteten TV-Serien sein. Auf Twitter wurde nun ein Video von einem der Sets veröffentlicht. Dabei scheint es sich um den Wüstenplaneten Tatooine zu handeln, der für Star-Wars-Fans mit vielen Erinnerungen verknüpft sein dürfte.

Auch wenn Obi-Wan Kenobi mit Hauptdarsteller Ewan McGregor ausgiebig auf die StageCraft-Technologie zurückgreifen soll, die wir bereits aus The Mandalorian kennen, deutet das Video an, dass auch klassische, handgemachte Kulissen in der Serie auftauchen. Wir dürfen gespannt sein!