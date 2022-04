Obi-Wan Kenobi erscheint ein paar Tage später als geplant

HQ

In einem kurzen Update-Video verrät uns der Schauspieler Ewan McGregor, dass die Obi-Wan-Kenobi-Webserie ganz leicht verschoben wurde. Die Show wird später als geplant starten, aber wir müssen nur zwei Tage länger auf das Debüt warten. Statt am Mittwoch, dem 25. Mai, ausgestrahlt zu werden, steht der Stream erst am Freitag, dem 27. Mai, bereit. Die zusätzlichen 48 Stunden werden dadurch entschuldigt, dass die Premiere direkt zwei Episoden umfassen wird. Die Fans werden also gleich einen guten Teil der gesamten Serie erhalten.