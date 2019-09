Obisidian möchte mit The Outer Worlds ein poliertes Endprodukt abliefern

Obsidian Entertainment wird in zwei Wochen ihr neues Rollenspiel The Outer Worlds veröffentlichen und will in diese Game mit alten Traditionen brechen. Denn obwohl das Studio hochwertige Geschichten entwickelt und spielerische Freiheiten bietet, sind die Werke von Obsidian auch immer wieder von fiesen Fehlern durchzogen, die das ansonsten tolle Spielgefühl hier und da ein bisschen madig machen. Die US-Amerikaner nehmen sich bei The Outer Worlds jedoch besonders viel Zeit, um die Erfahrung so rund wie möglich zu gestalten, erklärte Narrative-Designerin Megan Starks im Interview mit VGC. Laut der Entwicklerin arbeite das Team bereits seit Monaten am Feinschliff, das wäre doch mal eine angenehme Überraschung. The Outer Worlds erscheint am 25. Oktober für PC, Playstation 4 und Xbox One.

