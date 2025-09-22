Obergenie ist eine Mischung aus Cookie Clicker und einem Puzzlespiel

Während der diesjährigen IFA-Veranstaltung hatten wir die Gelegenheit, uns mit einer Reihe von Entwicklern und Videospiel-Creators zu treffen, darunter Sparrow Games CEO Benjamin Scharff, mit dem wir gesprochen haben, um mehr über ihren kommenden Titel Obergenie zu erfahren.

Für diejenigen, die sich fragen, was Obergenie ist, erklärte Scharff, dass es eine "Mischung aus Cookie Clicker" ist, aber dass "unser Spiel auch ein Puzzlespiel ist, bei dem man viele Rätsel lösen muss".

Was die Herkunft des Namens betrifft, so wurde uns auch gesagt, dass "Obergenie ein deutsches Wortspiel ist. Aubergine ist ein deutsches Wort für Aubergine, und ober ist wie ein Meistergenie."

Scharff fügt hinzu: "Wir haben über 200 Rätsel, und wenn man die Rätsel löst, bekommt man Sterne, und mit den Sternen bekommt man mehr Währung, Kekse. Und in unserer verrückten Stadt ist es ein Gebiet, in dem man neue Gebäude für die Währung kaufen kann, und mit den Gebäuden bekommt man mehr Rätsel, und mit den Rätseln bekommt man mehr Kekse. Ja, und das war's. Und für jedes Rätsel, das man löst, bekommt man einen verrückten, echten Videoclip."

Scharff sprach dann auch ein wenig über den ziemlich auffälligen Grafikstil des Spiels und warum Sparrow Games diesen Weg gehen musste.

"Ja, das ist eine sehr lustige Geschichte. Am Anfang hatten wir Geld, weil wir einen Investor hatten. Und wir bekommen eine Menge Geld. Das ist eine lange Geschichte. Aber nach einem halben Jahr verließ der Investor unser Unternehmen, und so hatten wir kein Geld, um das Spiel fertigzustellen. Und es gab zwei Möglichkeiten. Beim ersten haben wir die KI eingesetzt, um das Spiel fertigzustellen, weil viele Assets noch nicht fertig waren. Aber wir wollen keine KI einsetzen. Und so beschlossen wir, alles zu löschen und es selbst neu zu machen, und das ist das Ergebnis dieses Prozesses. Zuerst war es nur eine Idee, um das Projekt zu retten. Aber im Moment lieben alle Testspieler diesen neuen verrückten Indie-Stil. Das Spiel ist auf diese Weise eine neue Ebene der Liebe."

Weitere Informationen zu Obergenie finden Sie im vollständigen Interview mit Sparrow Games unten.