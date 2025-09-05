Obamas LinkedIn-Profil zeigt Trumps Foto

HQ

Heute früh war ich überrascht, Donald Trumps Foto auf Barack Obamas LinkedIn-Profil zu sehen, also beschloss ich, herauszufinden, warum, und anscheinend war ich nicht der Einzige, der es bemerkte. Für diejenigen, die es gerade erst herausfinden, oder für alle, die davon wussten, aber den Grund nicht kannten, ist die Situation nicht das Ergebnis eines Hacks oder eines Streichs, sondern das Setup von LinkedIn: Obamas "Experience" listet seine Präsidentschaft unter dem Weißen Haus auf, dessen offizielle Seite derzeit Trumps Foto verwendet. Aus diesem Grund erscheint das Bild automatisch in seinem Profil. Im Moment ist unklar, ob das Weiße Haus oder LinkedIn das Setup anpassen werden, um diese Art von Verwechslung zu vermeiden. Persönlich denke ich, dass das Fotosystem von LinkedIn ein Update gebrauchen könnte, um solche Situationen zu verhindern. Aber was denkst du?