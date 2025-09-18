Obama verurteilt Trumps Rolle bei der Suspendierung von Jimmy Kimmel wegen Äußerungen von Charlie Kirk

HQ

Wir haben heute die Nachricht erhalten, dass ABC "Jimmy Kimmel Live" auf unbestimmte Zeit aus dem Programm genommen hat, nachdem der Moderator Äußerungen über den konservativen Aktivisten Charlie Kirk gemacht hatte. Nun hat Barack Obama die Trump-Regierung dafür kritisiert, dass sie die Sender unter Druck gesetzt hat, Jimmy Kimmel nach seinen Äußerungen zum Tod von Charlie Kirk zu suspendieren. Der ehemalige Präsident argumentierte, dass die Beamten die Regulierungsbefugnisse als Waffe einsetzen, um Stimmen zum Schweigen zu bringen, die sie ablehnen, ein Schritt, der über frühere Beschwerden über die Cancel Culture hinausgeht. Kimmels Show wurde abgesetzt, nachdem die Senderbesitzer aus Angst vor regulatorischen Auswirkungen die Produktion auf unbestimmte Zeit eingestellt hatten. Was denken Sie über die Situation?