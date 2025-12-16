Obama sollte Rob Reiner und seine Frau am selben Tag treffen, an dem sie erstochen wurden

HQ

Die ehemalige First Lady der Vereinigten Staaten, Michelle Obama, hat gesagt, dass sie und ihr Ehemann Barack Obama am selben Tag, an dem das Paar erstochen in ihrem Haus in Los Angeles gefunden wurde, den Filmemacher Rob Reiner und seine Frau Michele treffen sollten.

Michelle Obama sagte am Montag bei Jimmy Kimmel Live: "Wir sollten sie an diesem Abend sehen. Letzte Nacht", ohne das geplante Treffen zu erläutern. Die Reiners hatten am Vorabend an einer Weihnachtsfeier teilgenommen, die vom Komiker Conan O'Brien veranstaltet wurde, begleitet von ihrem Sohn Nick Reiner, der inzwischen wegen Mordverdachts festgenommen wurde.

Rob Reiner, 78, und Michele Reiner wurden am Sonntag gegen 15:30 Uhr Ortszeit tot mit Stichwunden in ihrem Haus in Brentwood aufgefunden. Die Polizei von Los Angeles teilte mit, dass ihre Raub- und Mordabteilung festgestellt hat, dass das Paar Opfer eines Mordes sei. Nick Reiner, 32, wurde noch am selben Abend festgenommen und befindet sich weiterhin ohne Kaution in Gewahrsam.

Michelle Obama verurteilte außerdem einen Beitrag von Präsident Donald Trump in den sozialen Medien, in dem er Rob Reiner als "verrückt" bezeichnete – Bemerkungen, die weit verbreitete Kritik hervorriefen. "Im Gegensatz zu manchen anderen Menschen sind Rob und Michele Reiner einige der anständigsten und mutigsten Menschen, die man je kennenlernen kann", sagte sie und lobte das Paar dafür, dass es für Fairness, Gerechtigkeit und ihre Werte einsteht.

Barack Obama zollte den Reiners zuvor in einem Beitrag in den sozialen Medien Tribut und schrieb, sie hätten "ein Leben geführt, das von einem Zweck geprägt war" und für die Werte, die sie verteidigten, und die Menschen, die sie inspirierten, in Erinnerung bleiben würden.

Auch aus ganz Hollywood strömten Tribute. Der Komiker Jerry Seinfeld schrieb Reiner zu, in den Anfangstagen der Sitcom Seinfeld durch Castle Rock Entertainment geholfen zu haben, und schrieb, dass die Show "ohne ihn niemals stattgefunden hätte." Seinfeld bezeichnete Rob und Michele Reiner als ein dauerhaftes Beispiel für Partnerschaft und bezeichnete ihren gemeinsamen Tod als "unmöglich traurig."