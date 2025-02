Ob du es glaubst oder nicht, aber Euphoria: Staffel 3 ist tatsächlich in Produktion

Die Saga, mit der dritten Staffel von Euphoria auf dem Laufenden zu bleiben, war ziemlich verwirrend. Nach Gerüchten über große Änderungen an der Handlung und der Handlung (die sich hauptsächlich um die Tatsache drehten, dass Schauspieler Mitte 20 und darüber hinaus nicht ewig Teenager spielen können) und auch dem vorzeitigen und tragischen Tod von Angus Cloud, erreichte die Serie einen Punkt, an dem es wirklich nicht so aussah, als würde die Serie jemals zurückkehren. Aber Überraschung, Überraschung, es wird zurück sein und es ist tatsächlich gerade in Produktion.

HBO hat dies in einem Beitrag auf X bestätigt, in dem wir einen Blick auf Zendayas Charakter Rue werfen. Uns wird nichts weiter gesagt, als dass die Serie in Produktion ist, was bedeutet, dass wir sie Ende 2025 sehen könnten, oder eher irgendwann im Jahr 2026, dass sie auf den Fernsehern auf der ganzen Welt debütiert.

Diese Bestätigung kommt auch, nachdem ein Gerücht im Juli besagte, dass die Produktion im Januar 2025 beginnen würde, was kurz darauf unwahrscheinlich schien, als Zendaya sich zu Wort meldete und erwähnte, dass sie keine Ahnung hatte, was mit der Serie passierte. Wie auch immer, offensichtlich hat es jemand zu Schweinefleisch gesagt, denn die Produktion begann fast genau zu dem Zeitpunkt, als das frühere Gerücht vermuten ließ.