Ob 2025 ein Stinker für PlayStation wird, diskutieren wir in der neuesten The Gamereactor Show

Es scheint ein weit verbreiteter Gedanke zu sein, dass die letzten State of Play nicht gerade großartig waren und den PlayStation-Fans für 2025 nicht viel Nachdruck und Hoffnung in die Hände gelegt haben. Jetzt, da die Veranstaltung hinter uns liegt und wir Gerüchte über einen Showcase im Sommer gehört haben, haben wir uns entschlossen, über alles zu sprechen, was mit PlayStation zu tun hat,The Gamereactor Show und die Frage zu beantworten, ob PlayStation bereits die metaphorische weiße Flagge für das Kalenderjahr 2025 geschwenkt hat.

Wir sprechen über den Mangel an First-Party-Ankündigungen und Neuigkeiten und darüber, was Ghost of Yotei und Death Stranding 2: On the Beach das Fehlen auf der Messe für PlayStation bedeuten könnte, nicht nur in der ersten Jahreshälfte, sondern auch in der zweiten Jahreshälfte.

Um zu sehen, was wir zu diesem Thema denken (und vielleicht, ob Xbox ein besseres Jahr auf PlayStation haben wird als auf PlayStation...), hören Sie sich die neueste Folge von The Gamereactor Show unten an oder besuchen Sie Apple Podcasts, Spotify, Amazon Music/Audible oder Spreaker.