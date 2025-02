Oasis, Mariah Carey, Joy Division und mehr für die Rock and Roll Hall of Fame nominiert

HQ

Die Abstimmung für die Rock and Roll Hall of Fame 2025 hat begonnen, in der eine Reihe von gefeierten Acts versuchen werden, sich einen Platz in den heiligen Hallen zu sichern. Um als teilnahmeberechtigt zu gelten, müssen 25 Jahre vergangen sein, seit ein Künstler zum ersten Mal eine kommerzielle Aufnahme veröffentlicht hat.

Die Liste der Nominierten (laut BBC) sieht wie folgt aus und enthält erstmalig Nominierte wie Billy Idol, Chubby Checker und Joe Cocker:



Schlechte Gesellschaft



Die schwarzen Krähen



Mariah Carey



Molliger Checker



Joe Cocker



Billy Idol



Joy Division/Neue Ordnung



Cyndi Lauper



Maná



Oase



OutKast



Phishing



Klanggarten



Die weißen Streifen



Dies ist das zweite Mal, dass Oasis nominiert wurden, das erste Mal im Jahr 2024. Sänger Liam Gallagher hat die Hall of Fame zuvor kritisiert und ist der Meinung, dass Carey die Auszeichnung mehr verdient hat. Einige mögen darüber streiten, ob Carey Rock'n'Roll ist, aber es ist auch das zweite Mal, dass sie es auf den Wahlzettel geschafft hat, also ist es klar, dass die Verantwortlichen denken, dass sie es ist.

