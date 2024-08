NZXT bietet eine Möglichkeit, einen Top-End-Gaming-PC zu mieten

HQ

Abonnementdienste werden heutzutage in der Gaming-Branche immer alltäglicher und beliebter, und NZXT springt mit seinem neuen NZXT Flex-Service in die Arena. Das Abonnement dient im Wesentlichen als Einführung in PC-Spiele und ermöglicht es Ihnen, High-End-Rigs zu einem monatlichen Preis zu mieten.

Sie erhalten den PC in seiner Gesamtheit für eine monatliche Gebühr ab 59 USD. Wenn Sie jedoch im Preis steigen, steigen auch die Spezifikationen. Wenn Sie bis zu 169 US-Dollar pro Monat gehen, können Sie einen PC mit einem Intel Core i7-13700KF 16-Core 3,4 GHz und RTX 4070 Ti bekommen. Zum Startpreis bekommst du jedoch einen Intel Core i5-12400F und eine RTX 3050.

Während sich die Kosten schnell auf den Preis summieren würden, den man nur für den Kauf oder den Bau eines PCs selbst hätte, könnte die monatliche Gebühr die beste Option für die Faulsten unter uns sein oder für diejenigen, die Ärger in irgendeiner Form wirklich hassen.

Würden Sie einen Gaming-PC mieten?