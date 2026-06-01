NYXI Hyperion 3 Controller

Im Gegensatz zum Beispiel zum Steam Deck oder der ROG Xbox Ally ist die Switch 2 für längere Phasen tragbarer Spiele eher unergonomisch. Das Gerät ist etwas zu groß und etwas zu dünn. Natürlich kann man es vor sich platzieren und mit den Joy-Cons abgetrennt spielen, aber das ist nicht immer eine praktikable Lösung, und im Flugzeug, in Bussen oder im Stehen ist das einfach nicht möglich.

Hier kommt insbesondere der Hyperion 3 Controller meiner Meinung nach wirklich zur Geltung. Es handelt sich um eine Joy-Con-Serie, die deutlich größer und umfangreicher ist als das, was Nintendo selbst anbietet, und in vielerlei Hinsicht sogar noch besser. Und wenn es um Ergonomie geht, sprechen wir von absoluter Überlegenheit. Sie verwandelt die Switch 2 sofort in etwas, das sich sofort besser an die besten tragbaren PC-Geräte anfühlt.

Das Gerät wird mit einem Joy-Con-Halter geliefert, wie er mit der Switch 2 geliefert ist, der sie in einen etwas kantigeren Controller verwandelt. Da er richtige Griffe und eine strukturierte Oberfläche hat, um das Risiko eines Rutschens zu verringern, fühlt er sich insgesamt eher wie ein richtiger Controller an als wie die Übergangslösung, die Joy-Cons in diesem Zusammenhang sind.

Der Hyperion 3 Controller fühlt sich im Vergleich zum Joy-Con wie ein Standard-Controller an.

Das auffälligste Merkmal dieser Lösung ist jedoch wahrscheinlich, dass die Tasten am linken Joy-Con (die das Steuerkreuz ersetzen) nun durch ein richtiges Steuerkreuz ersetzt wurden. Oder zumindest etwas, das dem des Xbox Elite Wireless Controller Series 2 ähnelt, sowie einem traditionelleren Design, das tatsächlich eine klare Verbesserung darstellt. Die Analogsticks selbst sind ebenfalls von höherer Qualität (Hall-Effekt) und es gibt sogar RGB-Beleuchtung rund um die Sticks und in der Nähe des Bildschirms. Zusätzlich gibt es zwei neue T-Tasten für Makros und zur Steuerung anderer Funktionen wie RGB-Beleuchtung.

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Darüber hinaus gibt es die üblichen Tasten (plus SL/SR). Diese funktionieren im Grunde genau so, wie man es erwartet, mit besseren Mikroschaltern für die A/B/X/Y-Tasten und völlig überlegenen Triggern.

Wenn ich wählerisch bin, denke ich nicht, dass die Verarbeitungsqualität so hochwertig ist, wie man es bei dem recht hohen Preis erwarten könnte. Ein weicheres und etwas luxuriöseres Finish hätte viel zum Premium-Gefühl beigetragen. Außerdem ist es eine unausweichliche Tatsache, dass praktisch kein Switch-2-Gehäuse mit dem Hyperion 3 Controller funktioniert, da das Gerät dadurch deutlich größer wird. Es mag schwierig sein, das als Nachteil zu nennen, aber es ist trotzdem etwas, das man im Hinterkopf behalten sollte.

Ein Nachteil ist jedoch, dass der Hyperion 3 Controller nicht als Maus funktioniert. Wenn du weißt, dass du ein Spiel spielen wirst, das diese Funktion erfordert, ist es besser, deine Joy-Cons auf deine Reisen mitzunehmen. Ebenso gibt es keinen NFC-Leser, sodass du keine Amiibos verwenden kannst.

Alles ist in der Box enthalten.

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Außerdem finde ich sie nicht so bequem einzeln zu halten. Ich würde sie lieber entweder im mitgelieferten Halter verwenden, der den Hyperion 3 Controller in einen Standardcontroller verwandelt, oder am Gerät selbst befestigt. Sie fühlen sich in der Hand etwas holprig und rund an, und ich verliere leicht den Griff am Controller oder am Analogstick, obwohl die Griffe texturiert sind, um das Risiko zu minimieren.

Es gibt auch die Möglichkeit, Makros über Tasten mit T zu vergeben. Sie sind sehr einfach und bieten unterschiedliche Funktionen, je nachdem, wie weit man die Taste drückt. Spontan denke ich, dass sie etwas unbeholfen positioniert sind und etwas fummelig zu programmieren (ich hätte mir eine gute App gewünscht), aber wenn du weißt, dass du sie nutzen willst, sind sie zumindest da. Ich möchte auch die Vibrationsfunktion erwähnen, die sich bei weitem nicht so detailliert oder reaktionsschnell anfühlt wie die des Joy-Con 2, aber sie eignet sich gut für Rückstoß in Actionspielen oder zum Fühlen des Kieses in einem Rallyespiel.

Alles in allem finde ich den Hyperion 3 Controller vielleicht etwas teuer für das, was man bekommt, aber wenn du etwas suchst, das das tragbare Gaming besonders angenehmer macht, ist dies die beste Lösung, die ich getestet habe. Sie sitzen fest, sind stabil, bieten gute Anpassungsmöglichkeiten und ermöglichen es, die Switch 2 aus dem Schlafmodus zu wecken. Etwas bessere Materialien und flüssigeres Makromanagement hätten ihm definitiv einen Extrapunkt eingebracht.