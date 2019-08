Nvidias Raytracing-Grafik in Minecraft, Wolfenstein und Call of Duty: Modern Warfare bestaunen

Nvidia ist einer der Titanen der Spielebranche und auf der Gamescom hat das Unternehmen seine neue Hardware vorgestellt. Wir haben auf ihrem Event von vielen Spielen erfahren, in denen Grafikkarten des Herstellers fortschrittliche Raytracing-Grafikoptionen verwirklichen, einige davon waren sogar direkt spielbar. Ihr könnt euch in den unteren Videos einen eigenen Eindruck von den RTX-Effekten machen, denn wir haben Minecraft, Wolfenstein: Youngblood und das kommende Call of Duty: Modern Warfare mit diesen Grafikeinstellungen gespielt:

