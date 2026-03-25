Nvidias CEO sagt, dass "eine künstliche allgemeine Intelligenz", AGI, hier ist

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Nvidias CEO Jensen Huang hat in einem neuen Interview gesagt, dass künstliche allgemeine Intelligenz (AGI) bereits erreicht wurde. Der Kommentar wurde in einem Podcast mit Lex Fridman gemacht.

AGI, oder "Künstliche allgemeine Intelligenz", wird üblicherweise verwendet, um eine künstliche Intelligenz zu bezeichnen, die in der Lage ist, eine Vielzahl von Aufgaben auf dem Niveau von (oder besser) als Menschen auszuführen. Es gibt jedoch keine festgelegte Definition des Begriffs, was zu Unterschieden in der Interpretation sowohl zwischen Forschern als auch Technologieunternehmen geführt hat.

Fridman beschrieb AGI als "ein System, das praktisch die Arbeit eines Menschen umfassend ausführen könnte, zum Beispiel indem er ein Milliarden-Dollar-Technologieunternehmen gründet und betreibt". Dann wurde Jensen Huang nach dem Zeitplan für die Erreichung so etwas gefragt, und er antwortete, dass diese Art von AGI bereits durchgeführt wurde, wie von The Verge berichtet.

Huang bezog sich speziell auf neue KI-Agenten und Open-Source-Plattformen wie OpenClaw, die es einzelnen Nutzern ermöglichen, autonome Softwareagenten zu erstellen. Diese werden für verschiedene Zwecke verwendet, und einige Projekte haben schnell große Beliebtheit erlangt. Laut Huang ist es also möglich, dass eine einzelne Anwendung oder ein digitaler Dienst schnell zu einem weit verbreiteten Phänomen wird.

Huang fuhr jedoch fort, dass die meisten derartigen Experimente nur von kurzer Dauer sein werden, da es unwahrscheinlich ist, dass eine große Anzahl einzelner KI-Agenten in der Lage wäre, ein globales Technologieunternehmen aufzubauen, wie zum Beispiel Nvidia.