Nvidia wird das erste 5-Billionen-Dollar-Unternehmen der Welt

Nvidias explosiver Aufstieg unter den größten und am besten bewerteten Unternehmen der Welt setzt sich fort, und dieses Mal haben sie vor allen anderen eine monumentale Schwelle überschritten.

Wie CNN berichtet, ist das Unternehmen das erste überhaupt, das mit 5 Billionen US-Dollar bewertet wird. Dies, nachdem die Aktienkurse des Unternehmens am Mittwochmorgen um 3% gestiegen sind, was allein im Jahr 2025 einen Anstieg von fast 50% bedeutet.

Dieser spezifische Anstieg ist auf die Gespräche zwischen US-Präsident Trump und Xi Jinping in Südkorea zurückzuführen, die den chinesischen Markt für die High-End-KI-Chips von Nvidia öffnen könnten.

Während die Konsumgüter und -dienstleistungen von Nvidia nach wie vor beliebt sind, sind es bei weitem ihre Rechenzentrumschips, die sie an die Spitze gebracht haben, und vor allem, weil Investoren bereit sind, große Investitionen in KI-Unternehmen zu tätigen, von denen Nvidia als wichtiger Akteur beim Aufbau der KI-Infrastruktur angesehen wird.

Aber, wie CNN auch spekuliert, "die Rendite von KI-Investitionen hat die Befürchtung geweckt, dass der KI-Markt eine Blase sein könnte, die darauf wartet, zu platzen".