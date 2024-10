Nvidia wird auf der CES 2025 eine Keynote-Präsentation halten

HQ

Vor ein paar Tagen sind eine Reihe von Spezifikationen durchgesickert und haben uns einen ersten Einblick in das gegeben, was die 50 Series der Nvidia GeForce RTX-Grafikkarten zu sein scheint. In dem Leak gab es nie eine feste Ankündigung oder ein Veröffentlichungsdatum, aber es sieht so aus, als hätten wir endlich eine Antwort auf ersteres.

Denn Nvidia hat bestätigt, dass es auf der CES 2025 vertreten sein wird und dass CEO Jensen Huang zum Auftakt der großen Tech-Convention eine Keynote-Präsentation halten wird. Wir wissen noch nicht genau, was in dieser Präsentation zu sehen sein wird, aber es scheint sehr wahrscheinlich, dass die 50 Series der GPUs der Welt gezeigt werden, zumal die 40 Series Ende 2022 auf den Markt kam, was bedeutet, dass diese Hardware-Generation für die jüngsten Standards von Nvidia eigentlich ziemlich lang war.

Der Showcase findet am 7. Januar um 2:30 GMT / 3:30 MEZ für uns in Großbritannien und Europa statt, und ihr könnt ihn live verfolgen, indem ihr hier vorbeischaut.