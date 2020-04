Nvidia will Angestellten unternehmensweit mehr Geld zahlen

Dass nicht alle Branchen unter der aktuellen Pandemie leiden, zeigen die sprunghaften Quartalsergebnisse der Gaming-Branche. Vor allem Hardware- und Technikhersteller haben in den letzten Monaten hohe Gewinne eingefahren, weil sich Menschen im Home Office eine Büroatmosphäre aufbauen mussten und deshalb massiv in neue Technik investierten. Nvidia profitiert davon besonders und deshalb haben sie sich dazu entschieden, einen Teil dieser zusätzlichen Einnahmen an ihre Arbeiter abzutreten.

Laut Extreme Tech hat der CEO von Nvidia, Jensen Huang, eine E-Mail an die Mitarbeiter ausgesendet, in der darauf hingewiesen wird, dass aufgrund des Coronavirus keine Entlassungen oder Gehaltskürzungen vorgenommen werden. Stattdessen wurde eine unternehmensweite Erhöhung der Löhne angekündigt:

"Ich erhielt Fragen, ob wir Entlassungen planen. Nein - genau das Gegenteil. Wir erhöhen eure Löhne, um etwas mehr Geld in eure Hände zu legen. Wir können in den kommenden Monaten zig Millionen Dollar in unsere Familien [investieren]." Dem Unternehmen scheint es wirklich sehr gut zu gehen.