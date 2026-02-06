Nvidia verzögert Berichten zufolge die RTX 60-Serie und kündigt RTX 50 Super-Karten

HQ

Es sieht so aus, als würden Nvidias Consumer-Karten noch längere Zeit zurückkehren, da DRAM-Engpässe die GPU-Branche weiterhin plagen. Seit wir zum ersten Mal von weltweit verbreiteten RAM-Engpässen hörten, wurde uns klar, dass dies einen größeren Einfluss auf die Technologiewelt haben würde. Jetzt sehen wir eine deutliche Nachwirkung, da es scheint, als wolle Nvidia seine nächste Generation von RTX-GPUs verschieben und die berühmte Super-Serie seiner neuesten Modelle nicht auf den Markt bringen.

Dies stammt von The Information (über Wccftech), das berichtet, dass es keine Pläne gibt, dass Nvidia in diesem Jahr eine neue GPU-Reihe auf den Markt bringt, und die Produktion aktueller Karten kürzen wird.

Vielleicht ist es dann am besten, vorerst nicht aufzurüsten. Wenn du wissen willst, ob es am Ende des Tunnels ein Licht gibt, scheint selbst Nvidia das noch nicht zu wissen. Die neuen Rubin 60-Serie Karten sollten Ende 2027 erscheinen, wurden aber offenbar aufgrund anhaltender Probleme im DRAM-Markt verschoben.

Es scheint, dass Nvidia sich zumindest vorerst von Konsumgütern abwendet, um breitere KI-Ziele zu verfolgen. Ob sich das langfristig auszahlen wird, ist ungewiss, aber im Moment spüren PC-Spieler definitiv die Auswirkungen des Gedächtnismangels.