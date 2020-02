Nvidia verlost 77 Grafikkarten im Design von Cyberpunk 2077

Mit einer schlauen PR-Aktion wird uns Nvidia in den nächsten Tagen auf Trab halten. Die Hardware-Spezialisten haben in Zusammenarbeit mit dem polnischen Entwickler CD Project Red eine sehr beliebte Verlosung gestartet. Das Objekt der Begierde ist die neue Grafikkarte des Herstellers, die Geforce RTX 2080 Ti, die in einer speziellen "Cyberpunk 2077 Edition" in einer limitierten Auflage von nur 200 Exemplaren angefertigt wird und nicht auf normalem Wege zu kaufen ist (obwohl sie sicherlich bald auf Ebay zu finden sind). 77 Stück dieser schicken GPU-Chipsätze werden an die Fans verlost (hier erfahrt ihr die Teilnahmebedingungen, ihr müsst vor dem 28. Februar teilnehmen), was mit dem Rest geschieht, ist nicht bekannt.

Das dystopische Science-Fiction-Rollenspiel Cyberpunk 2077 wurde erst kürzlich auf den 17. September verschoben. Sobald es sich schließlich in die elektronischen Verkaufsregale hackt, können wir es auf PC, PS4, Stadia und Xbox One herunterladen und spielen.