Nvidia und AMD erwarten, ab diesem Monat die GPU-Preise deutlich zu erhöhen

Wird nicht jemand an die armen PC-Entwickler denken? Im Ernst genommen sind PC-Gaming-Nutzer in letzter Zeit aufgrund globaler Speicherengpässe, die durch massive Expansionen im KI-Bereich verursacht wurden, etwas angeschlagen. Der Preis für Verbraucher-RAM ist in die Höhe geschossen, und nun scheint es, als würden sich die GPU-Kosten vervielfachen.

Wie vom koreanischen Medium Newsis berichtet, wird erwartet, dass AMD ab diesem Monat seine GPU-Preise insgesamt erhöhen wird, wobei Nvidia im Februar folgen wird. Es wird außerdem berichtet, dass die GPU-Preise jeden Monat danach steigen werden, was sowohl Konsumgüter als auch solche, die in KI-Rechenzentren und -diensten verwendet werden, betrifft.

"Der durchschnittliche Anteil des Speichers an den gesamten GPU-Herstellungskosten hat kürzlich 80 % überschritten", sagte eine Quelle gegenüber Newsis. Diese Kosten erschweren die Herstellung von GPUs und deren aktuelle Preise, auch wenn Verbraucher bereits die Kosten für die neueste und beste Grafikkarte als einen großen Schlag für ihre Geldbörse empfinden.

Online sind die Effekte derzeit zu sehen, da Nvidia RTX 5090 GPUs zu Preisen von fast 4000 Dollar (über Wccftech) gesichtet werden, und diese Kosten werden voraussichtlich stark steigen. Selbst wenn du nicht das nötige Geld für ein massives Upgrade ausgibst, wirst du wahrscheinlich bald mehr als den UVP für eine neue GPU ausgeben.