Nvidia überholt Apple an der Börse und wird zum zweitwertvollsten Unternehmen der USA

Nvidia genießt seinen gerechten Anteil am aktuellen KI-Goldrausch. Das Unternehmen hat gerade die Drei-Billionen-Dollar-Marke an der Wall Street überschritten und ist damit laut CNBC das zweitwertvollste Unternehmen an der amerikanischen Börse.

Dies bedeutet also, dass es Apple im Preis überholt hat, obwohl der Unterschied im Moment minimal ist (wenn Sie mit minimal 2.000 Millionen Dollar meinen), scheint die Nachfrage nach KI den Aufwärtstrend fortzusetzen.

Natürlich ist Microsoft weiterhin die Nummer eins beim Börsenwert, und ein Großteil seiner Dominanz (auch Apple wurde dafür überholt) ist auch auf seine hohen Investitionen in KI zurückzuführen, die wir in naher Zukunft in seinen Produkten, Betriebssystemen und Videospielen sehen werden.

