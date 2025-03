Nvidia meldet Rekordgewinn und verdoppelt die Zahlen des Vorjahres

HQ

Nvidia hat seine Finanzergebnisse für das vierte Quartal und das am 26. Januar 2025 endende Geschäftsjahr bekannt gegeben und zeigt ein beispielloses Wachstum, das durch die steigende Nachfrage nach Technologien der künstlichen Intelligenz (KI) angetrieben wird.

Höhepunkte des vierten Quartals:



Umsatz: Erzielte einen Rekordwert von 39,3 Milliarden US-Dollar, was einem Anstieg von 12 % gegenüber dem Vorquartal und einem deutlichen Anstieg von 78 % im Vergleich zum Vorjahreszeitraum entspricht.



Umsatz im Rechenzentrum: Erreichte 35,6 Milliarden US-Dollar, was einem Anstieg von 16 % gegenüber dem Vorquartal und 93 % gegenüber dem Vorjahr entspricht, was die steigende Nachfrage nach KI-Infrastruktur unterstreicht.



Nettogewinn: Ausgewiesen bei 22,1 Milliarden US-Dollar, was einem Anstieg von 14 % gegenüber dem Vorquartal und einem Anstieg von 80 % gegenüber dem Vorjahr entspricht.



CEO Jensen Huang führte diese bemerkenswerte Leistung auf die erfolgreiche Großserienproduktion der Blackwell KI-Supercomputer zurück und erklärte: "Wir haben die Massenproduktion von Blackwell KI-Supercomputern erfolgreich hochgefahren und im ersten Quartal einen Umsatz von Milliarden von Dollar erzielt."

Für das kommende erste Quartal rechnet NVIDIA mit einem Umsatz von 43 Mrd. $ oder minus 2%, was auf eine anhaltend robuste Nachfrage nach seinen KI-Lösungen hindeutet.Diese herausragenden Ergebnisse untermauern die Führungsrolle von NVIDIA in der KI-Branche und spiegeln die zentrale Rolle des Unternehmens bei der Weiterentwicklung von KI-Technologien in verschiedenen Sektoren wider.