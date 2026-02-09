Nvidia hat vielleicht einen Ersatz für die RTX 50 Super-Karten in Aussicht, aber das wird Gamer wahrscheinlich nicht begeistern

HQ

Wie wir letzte Woche berichtet haben, scheint es, als müsste man, wenn man hofft, dass Nvidia dieses Jahr die RTX 50 Super GPUs herausbringt, nicht den Atem anhalten. Nicht nur findet die Produktion dieser Karten Berichten zufolge nicht statt, sondern es scheint, dass auch die nächste Generation von Nvidia-GPUs verzögert wurde.

Es gibt jedoch einen Plan, die RTX 50-Serie vielleicht noch etwas länger zu verlängern. Laut dem französischen Medium Overclocking.com (über Wccftech) plant Nvidia die Veröffentlichung eines neuen GPU-Modells, das das Flaggschiff 5090 ersetzen könnte. Die Produktion dieser Karte soll bereits begonnen haben, und obwohl sie angeblich nichts mit der Super-Serie zu tun hat, könnte sie den Nutzern ein Upgrade gegenüber den älteren 50er-GPUs bieten.

Es gibt keine technischen Daten für die neue Karte, aber sie könnte im dritten Quartal dieses Jahres erscheinen. Das wird Spieler wahrscheinlich nicht beeindrucken, da ein leistungsstärkeres 5090 nur genauso außerhalb des Durchschnittspreises liegt wie ein normaler 5090. Allerdings ist es möglich, dass dies zumindest einigen High-End-Spielern die Möglichkeit gibt, ein großes Upgrade zu erhalten, bevor gemeldete Produktionskürzungen den Kauf einer neuen GPU zum Albtraum machen werden.