Nvidia G-SYNC Pulsar-Monitore kommen auf den Markt

HQ

Nvidias G-Sync ist seit über einem Jahrzehnt auf dem Markt und bietet Spielern eine starke Waffe gegen nicht synchronisierte Videosignale und Screen Tearing und ermöglicht zudem eine variable Bildwiederholrate.

Obwohl sie im letzten Jahr angeteasert wurde, zeigt die diesjährige CES einige der Monitore, die bald in Ihren lokalen Einzelhändlern erscheinen werden, mit dem aufgerüsteten G-Sync Pulsar, den Nvidia als "einen neuen Goldstandard für visuelle Klarheit und Klangtreue durch die Erfindung des variablen Hintergrundbeleuchtungsstroboskops" bezeichnet.

Das neue System ist direkt in den Display-Scaler von MediaTek integriert, wodurch der Monitor für ein integriertes G-Sync-Modul freigestehen kann und die Herstellung günstiger wird.

Normalerweise ist die Bildwiederholrate des Monitors so eingestellt, dass sie der Bildrate der GPU entspricht – so werden Ruckler und Tearing normalerweise ausgeglichen. Bildschirmbewegungsunschärfe ist dabei weiterhin ein Problem, da deine Augen Bewegungen in Bildern schneller verfolgen, als sie von der Netzhaut entfernt werden können, und da langsame LCD-Übergänge auftreten, wenn jeder LCD-Kristall von einer Farbe in eine andere wechselt und ständig hintergrundleuchtend ist. G-Sync Pulsar verwendet mehrere horizontale Bereiche für die Hintergrundbeleuchtung, die unabhängig bei 25 % der Bildzeit pulsieren und erst leuchten, bevor der Kristall korrekt ausgerichtet ist; dies nennt man "Rolling Scan" und bietet theoretisch ein deutlich flüssigeres visuelles Erlebnis.

Enthalten ist auch eine automatische Abstimmung von Farbtemperatur und Helligkeit.

Ein 1,040-Hz-Monitor wird demnächst veröffentlicht, was durch das pulsierende und damit den Pulsar-Namen sowie die Hintergrundbeleuchtung des Displays erreicht, was Nvidia als "wahrgenommene effektive Bewegungsklarheit von über 1.000 Hz" bezeichnet und weiterhin behauptet, dass ein Spiel mit 250 FPS bei 1000 Hz auf diese Weise "eine Bewegungsklarheit vervierfacht mit der Bildwiederholrate".

Nvidias Marketingmaterial legt großen Wert auf Klarheit, Bildtreue und die Reduzierung von Bewegungsunschärfe, die durch den Monitor erzeugt wird.

Diese Monitore sind hauptsächlich für kompetitives Gaming gedacht, wobei der MSI MPG 272QRF X36 eines der ersten Produkte mit dieser Technologie ist; die Preise sind noch nicht öffentlich, der Monitor ist ein 27" Rapid IPS-Display mit 1440p bei 360Hz.

Nvidia

MSI

Nvidia