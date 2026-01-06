Nvidia erhöht die Frame-Generation auf 6x

HQ

Nvidia hat ein Upgrade von DLSS 4.0 auf 4.5 angekündigt. Und obwohl der Upscaling-Teil für sich genommen interessant ist, gibt es auch ein neues Modell für Frame Generation, den 2. Gen-Transformer-Modell, das das bestehende 4X-System auf 6X aufrüstet, was bedeutet, dass für jedes auf die normale Weise gerenderte Frame Nvidia RTX 50-Serien-Karten zusätzlich 5 Frames erzeugen können.

Das neue, aufgerüstete System wird im Frühjahr veröffentlicht und wurde auf einem deutlich größeren Datensatz als das aktuelle System trainiert, was laut Nvidia die Bildqualität und Bewegungsklarität verbessert.

Da DLSS 4.5 Super Resolution ein leistungsfähigeres KI-basiertes Modell verwendet, ist Datenkompression nicht mehr erforderlich, kombiniert mit Änderungen der Berechnungen, was Nvidia als "physikalische Genauigkeit" bezeichnet.

Die wichtigste Neuigkeit für diejenigen, die kein Ultra-High-End-System besitzen, ist die Einführung der Dynamic Multi Frame Generation. Wie der Name schon sagt, wechselt es zwischen der Verwendung von Multi Frame Generation, um Bildrate, Systemantwort und Bildqualität stets auszugleichen, und es wird auch weniger Last auf das System gelegt, da es die Bildwiederholrate Ihres Monitors oder eine manuell gewählte Zahl festhält. Das ist vollständig rückwärtskompatibel und sollte besonders in jenen Spielen sichtbar sein, bei denen sich die Bildrate je nach Intensität im Spiel stark ändert.

Die Nvidia-App erhält ebenfalls ein Update, mit bereits verfügbarem Beta-Update und einer vollständigen Version nächste Woche.

Nvidia