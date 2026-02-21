Nvidia entwickelt viele KI-Tools, aber können sie Spiele so revolutionieren, wie es es möchte?

HQ

Sowohl auf der CES in Las Vegas als auch kürzlich auf einer europäischen Veranstaltung in London hatten wir die Gelegenheit, bei Nvidias Showcase vorbeizuschauen, wo viele interessante Techniken präsentiert wurden. Einige der Sachen, wie der Nvidia DGC Spark, lagen vielleicht etwas außerhalb unseres Budgets und waren eher auf den Arbeitsplatz ausgerichtet, um wirklich interessant zu sein, aber wie PC-Spieler erwarten, gab es auch viel, was sie beeindrucken konnte. Egal, ob Sie von Nvidias KI-Fokus begeistert oder enttäuscht sind – es dreht sich vor allem um die Zukunft des Unternehmens, und das gilt für viele der kommenden Gaming-Software und -Hardware.

Was wahrscheinlich die meisten Nvidia-Nutzer betreffen wird, ist das Erscheinen von DLSS 4.5. Mit einem Transformatormodell der zweiten Generation kann dies viele unserer Gaming-Visualisierungen verbessern – von der Bilderstellung bis hin zu deutlich verbesserter Beleuchtung und Detailgenauigkeit. In den Demos, die wir gesehen haben, war ziemlich deutlich, einige der Lichtverbesserungen in einem Spiel wie Black Myth: Wukong zu sehen, und man sieht sofort, wie sich das auf jemanden auswirkt, der gerne schöne Screenshots macht. Es entfernt zerdrückte Schwarze, versteht besser, wie Farben funktionieren sollten, und entfernt Spuren und Verschmieren in entfernten Objekten.

Es ist cool, das in Aktion zu sehen, und es ist schön, dass Nvidia dieses Update ab der 20er-Serie eingeführt hat, aber es ist nicht der einzige Fokus von DLSS 4.5. Das neu verbesserte DLSS ermöglicht ebenfalls bis zu 6x Bildgenerierung, aber diese Technik ist nur auf den GPUs der 50er-Serie verfügbar, da sie sehr anspruchsvoll ist. Auch in der Demo sahen wir, dass es zwar viele Frames gab, aber bei beiden Updates ist es schwer einzuschätzen, wie viel Verbesserung man beim Spielen bemerken wird, mit all den Dingen, die in einem Open-World-RPG wie The Outer Worlds 2 passieren können.

Wo du all diese zusätzlichen Bilder vielleicht nutzen kannst, ist auf einem Nvidia G-Sync Pulsar Display. Nvidia ist kein Monitor-Unternehmen, aber sie haben beschlossen, ein Problem zu beheben, das sie bei modernen Displays gesehen haben, da Pulsar effektiv Bewegungsunschärfe entfernt und dir ein klares Bild gibt, selbst wenn Charaktere, Karten und mehr schnell vor deinem Blickfeld verschwinden. Merkwürdigerweise wurde das bei der Londoner Show nur in einem Strategiespiel angezeigt, während wir bei der Las Vegas-Präsentation Overwatch auf einem dieser Monitore sahen, und es war viel einfacher, den Unterschied dieses Monitors zu klären. Es scheint viel mehr ein wettbewerbsorientiertes Item zu sein, aber die Technologie ist wirklich beeindruckend für das, was sie kann, und wir wären nicht überrascht, wenn es zum neuen Standard für alle wird, die ihr Gameplay ernst nehmen wollen.

Wenn du aber nur ein Gelegenheitsspieler sein willst, so frei von Spielwissen, dass du einfach einen Assistenten um Hilfe bitten möchtest, dann hat Nvidia ACE das Richtige für dich. Das ist ein KI-Berater oder ein Teampartner, je nachdem, welche Art von Spiel du spielst. In Total War: Pharaoh nimmt ACE die Gestalt eines älteren Gelehrten an, während es in PUBG ein freundlicher Teamkollege ist, der nach Feinden Ausschau hält und Gegenstände für dich aufsammelt. Es gibt sicherlich ein Element von Faulheit und vielleicht Einsamkeit bei der Nutzung von ACE, aber es macht im Kern auch ziemlich viel Spaß und kann dir Sekunden, vielleicht sogar Minuten des Internetsurfens sparen, um Antworten aus Foren zu finden, die die KI für dich ausgraben wird. ACE ist klüger als eine durchschnittliche Google-Suche oder Reddit-Anfrage, zumindest soll es so sein, aber es ist schwer einzuschätzen, wie sehr man ein Meisterstratege werden kann, wenn der Berater immer an der Hand ist.

Wahrscheinlich das Interessanteste, zumindest für Gamer, ist Nvidias Remix-Technologie. In London war es zwar nicht vorhanden, aber im Grunde könnte das ein großer Vorteil für Modder sein, die ältere Titel remastern wollen. Wir haben gesehen, wie Half-Life 2 mit einem einfachen Knopfdruck neues Leben bekam, Texturen, Beleuchtung und mehr, und auch wenn das nicht bedeutet, dass wir alles mit einem Fingerschnippen remastern können, ist es ein faszinierendes Stück Technik, das offenbar viel Potenzial für Modding-Communities hat.

Ansonsten ist es ziemlich schwierig, die wichtigsten Interessen der Spieler in Nvidias kommendem Sortiment zu unterscheiden. Wie erwähnt, liegt hier ein starker Fokus auf KI, da das einfach so fließt das Geld und das PC-Geschäft. Es gibt mehr Rahmen, bessere Beleuchtung, neue Ideen, die durch KI möglich werden, aber wenn du von diesen zwei schicken Buchstaben, über die alle so viel Sorgen machen, noch nicht überzeugt bist, wird Pulsar wahrscheinlich das Objekt sein, das du im Auge behalten solltest. Es gibt noch viel Technik, die hineinfließen muss, und Ideen, die weiter erforscht werden könnten, aber es ist sofort beeindruckend mit seiner Qualität und der Arbeit, die in eine Display-Lösung geflossen ist, die ein großes Problem mühelos löst.