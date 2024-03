Nvidia enthüllt im Vorfeld der GDC wichtige aktuelle und zukünftige Spiele-News

HQ

Obwohl die diesjährige Game Developers Conference offiziell erst am Montag, den 18. März, beginnt, wollte Nvidia den Nutzern einen kleinen Vorgeschmack auf die neuen Funktionen geben, die für die bereits veröffentlichten großen Titel kommen werden, sowie einige der Funktionen bestätigen, die in diesem Jahr kommen.

Image- und Performance-Verbesserungen stehen dabei natürlich im Vordergrund. Auf der GDC wird Nvidia Raytracing und DLSS 3.5-Implementierung in Naraka: Bladepoint und auch im kommenden Black Myth: Wukong zeigen, das Mitte August erscheint. Es wird auch in Diablo IV enthalten sein, ein Update ist für den 26. März geplant.

Portal with RTX war der erste Titel, der mit NVIDIA RTX Remix erstellt wurde, einem Tool, das es Moddern ermöglicht, klassische Spiele zu aktualisieren und neu zu mastern. Während dieser Titel bereits DLSS 3 enthielt, wird er jetzt auf DLSS 3.5 aktualisiert, mit KI-gestützter Ray Reconstruction-Technologie, um die Wiedergabetreue von Full Raytracing und die Reaktionsfähigkeit dynamischer Lichteffekte zu verbessern. Damit erhalten Sie auch (abhängig von der Auflösung, mit der Sie es ausführen) eine 3,5 bis 5 mal bessere Leistung.

Schließlich bestätigt Nvidia auch, dass NVIDIA DLSS 3, Raytracing und Reflex in der Veröffentlichung von Star Wars Outlaws enthalten sein werden, die laut der offiziellen Pressemitteilung für später in diesem Jahr geplant ist. Darüber hinaus wird das Spiel vom ersten Tag an in der Cloud mit GeForce NOW verfügbar sein.