NVidia enthüllt Details zu DLSS mit KI auf Switch 2, um 4K vor Nintendo selbst zu erreichen

Nintendo Switch 2 ist bereits etwas Greifbares und Naheliegendes, da gestern viele Details, einige technische Spezifikationen, das Erscheinungsdatum (5. Juni) und der Preis enthüllt wurden. Aber eine Sache, die Nintendo zurückhielt (abgesehen davon, dass sie uns einen neuen 3D-Mario zeigte), waren Details über den Nvidia-Chip, der die Konsole antreiben wird, und was die Hardware dazu bringt, Grafiken mit 4K-Auflösung und 120fps-Raten zu erreichen.

Nun, es scheint, dass der Hersteller des Prozessors, Nvidia, Nintendo geschlagen hat, indem er veröffentlicht hat, dass Nintendo Switch 2 eine Nvidia-GPU mit RT- und Tensor-Kernen verwendet, die die Vorteile der KI-Neuskalierung nutzen.

Die RT-Kerne ermöglichen realistische Beleuchtung, Schatten und Reflexionen, während die Tensor-Kerne KI-gestützte Funktionen wie Deep Learning Super Sampling (DLSS) unterstützen. Sie sind auch das, was die Gesichtsverfolgung, die Regulierung der Mikrofonlautstärke und die Entfernung des Hintergrunds im Videochat reguliert, wenn die GameChat-Funktion verwendet wird.

Die variable Bildwiederholrate (VRR) schließlich nutzt im Handheld-Modus der Konsole Nvidia G-SYNC, mit dem 120 fps am Bildschirm erreicht werden können. Um Ihnen eine Vorstellung zu geben: Das Gameplay von Mario Kart World, das wir heute Morgen aufgezeichnet haben, ist auf 100 FPS begrenzt, also erwarten Sie in zukünftigen Titeln noch mehr Flüssigheit.

Was hältst du von diesen neuen technischen Ergänzungen für Nintendo Switch 2?