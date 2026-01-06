Nvidia demonstriert einen tatsächlich nützlichen KI-Berater

HQ

Die CES 2026 war auch ein Ort, um zu zeigen, dass generative KI, wenn sie richtig eingesetzt wird, sowohl für Spieler als auch für Entwickler von Vorteil sein kann.

Dies wurde erreicht, indem enthüllt wurde, dass Creative Assembly, vielleicht aus Anerkennung ihrer Spiele für neue Spieler etwas überwältigend sein können, mit einem "dynamischen KI-Berater" experimentiert, was technisch für eine generative KI ist, die nur mit einem sehr ausgewählten internen Datensatz trainiert wird und direkt auf der GPU läuft.

Auf diese Weise hat die KI vollen Zugriff auf das gesamte System und kann dem Spieler tatsächlich nützliche Ratschläge geben, die aktuell sind und auf der für das Spiel verwendeten Datenbank basieren, wobei der Kontext klar und anpassbar ist.

Creative Assembly beabsichtigt, mehr zu solchen Systemen zu recherchieren, Spielerfeedback zu testen und einzuholen, mit offenem Blick darauf, sich zu Charakteren zu entwickeln, die entsprechend deinem eigentlichen Gameplay auf einer viel tieferen Ebene reagieren und handeln können. Das könnte auch darauf hindeuten, dass Total War: Warhammer 40K vielleicht den üblichen Standardberater im Spiel abschafft und einen neuen, KI-gesteuerten Berater hat, der dein eigentliches Gameplay tatsächlich überwachen und beraten kann, anstatt nur vorgegebene Ratschläge zu geben, egal ob sie relevant sind oder nicht.

Dies könnte auch den Weg für einen clevereren Einsatz von KI ebnen, um das Spielererlebnis zu verbessern und gleichzeitig Tausende von Programmierstunden zu vermeiden.

