Nvidia-Chef verteidigt den hohen Preis der RTX 5090: "Gamer wollen das Beste"

HQ

Die Preisgestaltung von Nvidias neu vorgestellter Flaggschiff-Grafikkarte, der RTX 5090, hat einige Fragen aufgeworfen, da sie bei der Veröffentlichung in Schweden 1.999 US-Dollar kosten wird. Das ist doppelt so viel wie beim Vorgänger, der RTX 4090, und Nvidia-CEO Jensen Huang wurde an dieser Tatsache kritisiert.

In einem Interview nach der CES-Präsentation verteidigte Huang jedoch die Preisgestaltung und erklärte, dass dies der Preis sei, um an der Spitze zu bleiben. Er betonte auch, dass sich die Karte an Gamer richtet, die nicht bereit sind, hier und da ein paar hundert Dollar zu sparen oder Kompromisse einzugehen.

"Unsere Enthusiasten, wenn sie das Beste wollen, werden sich nicht mit etwas Besserem zufrieden geben oder 100 Dollar sparen, indem sie sich für etwas Schlechteres entscheiden."

Er betonte, dass die RTX 5090 nicht für jeden gedacht ist, sondern in erster Linie für diejenigen, die bereit sind, Zehntausende von Kronen in ihre PCs zu investieren und die beste Grafikleistung zu suchen. Huang erinnerte auch daran, dass Nvidia Grafikkarten in verschiedenen Preisklassen anbietet, um den Bedürfnissen seiner vielfältigen Kundenbasis gerecht zu werden.

Huang schloss das Interview mit der Betonung, dass das Unternehmen bestrebt ist, Spitzentechnologie an diejenigen zu liefern, die das Allerbeste schätzen und bereit sind, in sie zu investieren.

Was denkst du über den Preis der RTX 5090? Sind 1.999 US-Dollar angemessen oder viel zu teuer?