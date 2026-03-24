Nvidia-CEO zu DLSS 5: "Ich mag KI nicht, wenn ich mich selbst abschmecke"

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Seit seiner Enthüllung wurde DLSS 5 online größtenteils verspottet, weil es die künstlerische Vision eines Spieleentwicklers missinterpretiert und einen großen KI-Filter darüber legt. Nvidia-CEO Jensen Huang ist der Meinung, dass wir falsch liegen, die Technologie so früh falsch einzuschätzen, und hat in einem neuen Interview erneut ihren Zweck erklärt.

Im Gespräch mit Lex Fridman sagte Huang, dass er mit den Spielern und ihrer Position zu DLSS 5 mitfühlen kann. "Ich kann verstehen, woher sie kommen, denn ich mag es nicht, wenn KI mich selbst abschleppt... alle KI-generierten Inhalte sehen zunehmend ähnlich aus... Ich habe Verständnis für das, was sie denken."

Huang möchte jedoch nicht, dass wir dieses Tool einfach mit KI-Müll in Verbindung bringen. "Es wird durch die Texturen, die Kunstfertigkeit des Künstlers bedingt. Und so verbessert sich jedes einzelne Bild, aber es ändert sich nicht." Im Grunde argumentierte Huang erneut, dass es am Künstler liege, wie er das Werkzeug nutzen möchte. Außerdem scheint es zu ihrem Vorteil zu sein. "All das geschieht für den Künstler, damit er etwas schaffen kann, das viel schöner ist, aber dennoch in dem Stil, den er möchte."

Huang stellte klar, dass DLSS 5 nicht nur zur Nachbearbeitung bestehender Bilder in Spielen gedacht ist. Stattdessen geht es darum, den Künstlern "das Werkzeug der KI" zu geben. Ob das etwas ist, was sie gewünscht oder wollten, ist ausgeschlossen, da es jetzt der Fall ist.