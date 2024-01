Nvidia bringt generative KI mit neuen Tools einem breiteren Publikum zugänglich

HQ

Generative KI ist eine harte Nuss, die es zu knacken gilt, aber Nvidia hat versucht, sie auf eine verständliche Art und Weise zu vermitteln, und natürlich mit einem Fokus auf das, was Nvidia auf den Tisch bringt. Sie haben einige wirklich schöne Übersichten und Präsentationsfolien gemacht, die dieses sehr komplizierte Thema ein bisschen leichter verständlich gemacht haben, gepaart mit einer funktionierenden Demo davon.

Wir haben ein paar Nvidia-Pressemitteilungen in einen Text umgeschrieben, der für echte Menschen verständlich ist, da die aktuelle Kommunikation über diese Themen entweder ein großes Interesse oder einen Abschluss in Informatik erfordert, und das ist schade, da es äußerst interessant ist.

NVIDIA Tensor-Kerne können Plattformen wie Stable Diffusion XL, ein Modell für Text-zu-Bild-Workflows, beschleunigen. Dies ist eine der Möglichkeiten, wie Spielerinteraktion in Spielen hergestellt wird

NVIDIA RTX Remix kann generative KI-Texturwerkzeuge erstellen. Auf diese Weise werden viele Mods erstellt, die ältere Spiele remastern. Die Beta-Version ist Ende dieses Monats, es liefert generative KI-Tools, die grundlegende Texturen aus klassischen Spielen in 4K-Auflösung umwandeln können, und verfügt über physikalisch basierte Rendering-Materialien.

NVIDIA ACE (Avatar Cloud Engine) Microservices generieren Interaktionen mit digitalen Charakteren, einschließlich Gesichtsausdrücken, Antworten und allgemeiner Dialoge. Die generativen KI-gestützten Sprach- und Animationsmodelle ermöglichen es Entwicklern, intelligente und dynamische digitale Avatare zu Spielen hinzuzufügen.

AI Workbench, ein einheitliches, einfach zu bedienendes Toolkit für KI-Entwickler, wird noch in diesem Monat als Beta-Version verfügbar sein.

"Generative KI ist der bedeutendste Plattformwechsel in der Geschichte der Computertechnik und wird jede Branche verändern, einschließlich der Spieleindustrie", sagte Jensen Huang, Gründer und CEO von NVIDIA. "Mit über 100 Millionen RTX-KI-PCs und -Workstations ist NVIDIA eine riesige installierte Basis für Entwickler und Spieler, um die Magie der generativen KI zu genießen."



Kurz gesagt, reaktive NPCs, die in Bezug auf Reaktion und Verhalten quasi in Echtzeit generiert werden, könnten gleich um die Ecke sein, aber Sie sollten nicht erwarten, dass sie mit Nicht-Online-Spielen oder Grafikkarten mit weniger als 16 GB Speicher funktionieren, da dies aus irgendeinem Grund das absolute Minimum für generative KI ist, um lokal in Ihrem Computer zu funktionieren.